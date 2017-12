Encontrados corpos de meninas desaparecidas na Bélgica As autoridades belgas encontraram nesta quarta-feira numa canaleta para escoamento de água de chuva os corpos de Stacy Lemmens, de 7 anos, e Nathalie Mahy, de 10 anos, que desapareceram na cidade de Liege (leste), 18 dias atrás. A descoberta comoveu o país, ainda traumatizado pelo caso de Marc Dutroux, que estuprou e matou quatro crianças entre 1995 e 1996. As duas meninas, que eram meia-irmãs, foram encontradas a poucos metros de distância de uma estrada de ferro. O local fica a poucas centenas de metros de um café onde as meninas estavam com os pais antes de saírem para brincar durante uma festa de rua. O marroquino Abdallah Aid Oud, já condenado por estupro, foi preso dias após o desaparecimento e está sendo investigado. Ele jura inocência.