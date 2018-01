Encontrados corpos dos 16 mortos em queda de avião russo Equipes de resgate encontraram nesta sexta-feira os corpos dos 16 ocupantes de um pequeno avião que caiu quando tentava aterrissar em um aeroporto no extremo oriente da Rússia. O porta-voz do ministério de Situações de Emergência, Viktor Beltsov, disse que os corpos dos 14 passageiros e dois tripulantes apareceram a cerca de 3,5 km ao sul da cidade costeira de Ayan, onde o avião An-28 deveria aterrissar, junto com os restos do aparelho. Entre os passageiros - que partiram na quinta-feira de Jabarovsk (a 6.010 km a leste de Moscou) com destino a Ayan (830 km ao norte)-, havia duas crianças e um cidadão japonês, identificado como Tadayoshi Saito. A queda foi atribuída à pouca visibilildade e a erros do piloto, informou a televisão russa, citando fontes da investigação.