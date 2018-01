Encontrados corpos pré-históricos perto de Stonehenge Arqueólogos que em 2002 encontraram os restos de um arqueiro da Idade do Bronze em Stonehenge, a 120 km de Londres, anunciaram hoje ter descoberto seis corpos perto do misterioso círculo de ruínas monolíticas. Os restos de quatro adultos e duas crianças foram achados a cerca de 800 metros de onde estava o arqueiro, denominado Rei de Stonehenge, por sua rica tumba. Acredita-se que ele esteja ligado à construção do monumento. Serão realizados testes com carbono nos ossos, mas os arqueólogos do instituto Wessex Archaelogy, que fizeram as escavações, calculam que o grupo viveu perto de 2.300 a.C.