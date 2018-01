Encontrados corpos que podem ser de meninas inglesas Um cidadão britânico encontrou hoje dois cadáveres na localidade de Mildenhall, no condado de Suffolk, leste de Inglaterra, que podem ser os das meninas Jessica Chapman e Holly Wells, de 10 anos, desaparecidas no dia 04 deste mês. A polícia ainda não confirmou a identidade dos corpos. A localidade de Mildenhall fica a poucos quilômetros de Soham, onde viviam e desapareceram as duas meninas, e a 11 km a leste de Soham, onde vivem Ian Huntley e Maxine Carr, casal acusado de seqüestro e assassinato.