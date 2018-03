Encontrados destroços de avião desaparecido no Peru Equipes de resgate encontraram hoje os destroços do avião que havia desaparecido sobre as florestas do Peru há quase dois dias, com 46 pessoas, sendo oito crianças, a bordo. O coronel da Força Aérea Juan Rodriguez informa que os destroços foram descobertos na encosta de uma montanha de 3 mil metros de altitude, a 16 quilômetros da cidade de Chachapoyas. ?Aparentemente, o avião está todo destruído?, disse Rodriguez. ?É impossível que haja gente viva. O impacto deve ter sido tremendo?, disse David Rena, chefe dos bombeiros da região peruana de Amazonas. As fortes chuvas e a pesada cobertura de nuvens atrapalhou os esforços para localizar o vôo 222 da TANS Airlines, um jato Fokker 28 que perdeu contato via rádio com a terra minutos antes de pousar em Chachapoyas, na manhã de quinta-feira. Não chovia quando o avião desapareceu, mas nuvens baixas cobriam as montanhas nos arredores da cidade.