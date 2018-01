Encontrados destroços de avião equatoriano Os destroços do Boeing 727-100 da linha aérea equatoriana Tame, desaparecido desde ontem, foram encontrados nas proximidades de um vulcão no sul da Colômbia, informou o ministro de governo Marcelo Merlo. Ele não disse se há sobreviventes entre as 92 pessoas a bordo. O avião, que saiu da capital Quito, perdeu contato com a torre 20 minutos antes do horário da aterrissagem, prevista para ocorrer em Tulcán, 140 quilômetros ao norte de Quito, sobre a fronteira com a Colômbia.