Encontrados destroços do avião equatoriano Os destroços de um avião da Petroecuador que desapareceu quinta-feira com 26 pessoas foram encontrados ontem na selva do sul da Colômbia, a 6 quilômetros da fronteira com o Equador. informou a companhia. Não foi informado se houve sobreviventes entre os 21 passageiros e 5 tripulantes do bimotor Fairchild. O avião desapareceu quando levava funcionários de Quito para os campos petrolíferos da Amazônia equatoriana.