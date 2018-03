Encontrados destroços do avião que sumiu no mar Um avião de socorro encontrou hoje nas águas do Mar Mediterrâneo pedaços de plástico e de madeira de uma aeronave que desapareceu dois dias atrás sobre o oceano, com oito passageiros norte-americanos a bordo, afirmou um comandante da Força Aérea. Ele declarou para a agência de notícias espanhola Efe que os números de série dos destroços encontrados nas águas a cerca de 60 quilômetros da cidade costeira de Castellon, remetem aos instrumentos da cabine do avião que sumiu.