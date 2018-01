Encontrados esporos de antraz na Alemanha Testes numa carta e em dois pacotes na Alemanha deram positivo para a bactéria do antraz, no que seriam os primeiros casos de contaminação na Europa Ocidental, disseram hoje autoridades. A carta foi entregue a uma agência de emprego na antiga Alemanha Oriental em 25 de outubro, afirmaram autoridades do Estado de Thuringia. Dois pacotes numa cidade do Estado nortista de Schleswig-Holstein também apresentaram sinais de esporos de antraz, em testes preliminares. Leia o especial