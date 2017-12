Encontrados fósseis gigantes na África Um animal de pescoço longo, pesando mais de 60 toneladas, viveu em uma planície costeira onde hoje é o deserto do Saara há cerca de 90 milhões de anos e deve ser o segundo maior dinossauro que já passou pela Terra, disseram pesquisadores. Uma equipe liderada por Joshua B. Smith, da Universidade da Pensilvânia, encontrou restos mortais fossilizados de um animal gigante sob a areia do deserto egípcio nas proximidades do oásis de Bahariya, local de outros fatos notáveis com relação a fósseis de animais pré-históricos. Smith e seus colegas identificaram o animal como um saurópode, uma espécie herbívora, e o batizaram como Paralititan stromeri. Paralititan significa "maremoto gigante". Stromeri é um referência ao geólogo Ernst Stromer, que encontrou diversos fósseis na região nos anos 30 e os levou para a Alemanha, onde teve seu acervo destruído por bombardeios aliados durante a Segunda Guerra Mundial.