Encontrados mais 2 casos de antraz no Senado dos EUA A rede de TV CNN informou que foram encontrados "traços" da bactéria antraz nos gabinetes de mais dois senadores norte-americanos, Edward Kennedy e Christopher Dodd, ambos do Partido Democrata. Funcionários disseram acreditar que a origem da contaminação é uma carta enviada ao gabinete do senador Patrick Leahy, do mesmo partido. Os gabinetes afetados serão fechados hoje no fim da tarde e descontaminados. O primeiro gabinete de senador a receber uma carta contaminada com antraz foi Tom Daschle, também do Partido Democrata. As informações são da Dow Jones.