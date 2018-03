Encontrados mais 5 corpos com sinais de tortura em Bagdá A polícia iraquiana encontrou nesta quarta-feira, em Bagdá, os cadáveres de cinco homens que apresentavam com sinais de tortura, informaram fontes policiais. Os corpos estavam na área de Rostumiya, no sul da capital do Iraque. Tinham as mãos atadas às costas, olhos vendados e marcas de tiros. Cerca de 1.700 iraquianos morreram em atentados terroristas e ações de violência sectária desde que, há dois meses, uma mesquita xiita foi atacada na cidade de Samarra, ao norte de Bagdá.