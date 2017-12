Encontrados mais quatro corpos com marcas de tiro em Bagdá Mais quatro corpos com marcas de tiro foram encontrados pela Polícia neste domingo, em Bagdá, com o que já são seis os cadáveres achados em similares circunstâncias nas últimas horas na capital iraquiana. "Os corpos de quatro homens, com tiros na cabeça e com evidentes sinais de tortura, foram achados num lugar do bairro de Al Adel, na zona oeste da capital", disse à EFE o capitão da Polícia Ahmed Abdallah. Horas atrás, outros dois corpos foram achados no bairro xiita de Al Shula, no norte de Bagdá, informou o coronel da Polícia Salam Khatab. Em declarações à EFE, a fonte disse que os dois corpos, vestidos com roupas pretas, tinham os olhos vendados, as mãos amarradas e marcas de bala no crânio. Organizações locais e estrangeiras de direitos humanos, além de partidos políticos árabes sunitas, várias vezes atribuíram essas mortes aos corpos de segurança iraquianos e às milícias xiitas pertencentes aos grupos integrados na Aliança Unida Iraquiana. Por sua vez, as autoridades iraquianas alegam que muitos desses corpos pertencem a membros do Exército e da Polícia seqüestrados por grupos rebeldes e terroristas que lutam contra o Governo iraquiano e as tropas da coalizão.