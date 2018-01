Encontrados mais três corpos no Iraque Os corpos de dois turcos assassinados e de um terceiro homem, não identificado, foram descobertos no norte do Iraque, informa um policial. A TV Al-Jazira exibiu partes de um vídeo que supostamente mostra terroristas matando três reféns turcos. A Al-Jazira informa ter recebido o vídeo juntamente com uma declaração que reivindica as mortes para o grupo Monoteísmo e Guerra Santa, associado ao jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, que se acredita ser agente da Al-Qaeda. Os três corpos foram descobertos por uma patrulha policial numa fazenda a sete quilômetros da cidade de Samarra e levados a um hospital para autópsia, diz o major Sadoun Ahmed Matrud. Segundo ele, em dois corpos havia documentos que identificavam os homens como turcos, mas nada foi encontrado no terceiro. Os documentos dizem que os homens são chamados Majeed Mohammed e Yahya Qadir.