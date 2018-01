Encontrados mais três sobreviventes do terremoto no Irã Três pessoas foram resgatadas com vida nas última 24 horas dos escombros deixados pelo devastador terremoto no Irã. Hoje, um homem de 40 anos foi retirado de sob uma casa que havia desmoronado em Bam, a cidade mais atingida pelo tremor ocorrido na última sexta-feira. Segundo socorristas, o homem estava consciente o suficiente para abrir os olhos de tempo, antes de ter sido levado a um hospital, onde passa bem. Mais cedo, a televisão iraniana afirmara que um outro sobrevivente, Yadallah Saadatmand, de 27 anos, fora resgatado dos escombros durante a madrugada com apenas com uma fratura na bacia. De acordo com médicos, uma mulher surda-muda de 80 anos que sobreviveu e foi encontrada ontem por socorristas deverá se recuperar depois de ter quebrado apenas uma clavícula. Segundo autoridades, o número de mortos pelo terremoto já ultrapassa os 30.000, mas poderá passar dos 40.000 no final da contagem.