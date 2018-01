Encontrados nove cadáveres com sinais de tortura no Iraque A Polícia iraquiana encontrou hoje nove cadáveres com sinais de tortura perto de um centro de venda de carros usados no bairro Al Biyaa, no oeste de Bagdá, informaram fontes policiais. O comandante de Polícia Wisam Saad disse à EFE que as nove pessoas tinham sido estranguladas até a morte. Fontes do Ministério do Interior informaram também hoje que 18 cadáveres do total de 30 encontrados ontem pertencem a jovens entre 18 e 25 anos. As fontes explicaram que um grupo de homens armados entrou ontem em um clube no povoado de Tal Iswid, na província de Diyala, abriu fogo contra os jovens e matou 18 deles, além do proprietário, de cerca de 50 anos. Já foi aberta uma investigação sobre o fato, já que os jovens não tinham nenhum envolvimento político conhecido.