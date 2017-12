Encontrados nove corpos em Cancún; três são policiais Corpos de nove pessoas, incluindo três agentes federais, foram descobertos em dois locais nos arredores de Cancún, famoso resort de turismo mas também um importante ponto para distribuidores internacionais de cocaína, que transportam a droga da Colômbia ao Caribe e, dali, para os EUA. A polícia atribui a matança a uma guerra de gangues pelo controle da área. Cinco cadáveres estavam à beira da estrada que leva ao aeroporto. Todas as vítimas encontradas no local levaram tiros na cabeça e estavam com as mãos amarradas nas costas, disse o procurador-geral Luis Alfonso Chi. Quatro outros corpos, carbonizados, foram descobertos no porta-malas de um carro queimado, deixado num depósito ilegal de lixo pero da estrada entre Cancún e Merida. Segundo a polícia, as mortes foram denunciadas em dois telefonemas anônimos. O carro com os corpos carbonizados ainda estava em chamas quando a polícia chegou ao local.