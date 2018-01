Encontrados ouro e antigüidades em cofres de Bagdá Autoridades americanas encontraram os cofres principais do banco central iraquiano e informam que eles estão abarrotados de dinheiro, ouro e antigüidades. Depois de conseguir chaves e combinações, os americanos enviaram iraquianos para investigar o conteúdo das câmaras, que aparentemente escaparam dos saques que se seguiram à queda de Saddam Hussein. Representantes do Departamento do Tesouro dos EUA disseram que os cofres continham dólares americanos, dinares iraquianos, ouro e peças de museu. Os cofres estavam inundados - não se sabe de onde a água veio. Veja o especial :