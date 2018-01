Encontrados outros 270 cadáveres em Bangladesh Equipes de resgate encontraram mais de 270 cadáveres entre os restos de uma balsa que afundou há três dias no sudeste de Bangladesh, elevando para 286 o número de mortos no acidente, informaram autoridades. De início, as cifras oficiais falavam em 67 mortos. Mas o chefe do grupo naval de resgate, tenente Asaduzzaman, que falou por telefone do local do naufrágio, disse que "mais de 270 corpos foram retirados e muitos outros estão ainda sendo encontrados" no Rio Meghna, onde a balsa afundou. "Não temos a cifra exata, mas estamos assustados com a quantidade de cadáveres", disse à Associated Press um outro informante que participa das tarefas de resgate. A balsa afundou na sexta-feira à noite no Rio Meghna, no distrito de Chandpur, a 65 km a sudeste da capital, Daca. A polícia disse que havia 400 pessoas a bordo da embarcação.