Encontrados restos de dinossauro na Argentina Os restos de um grande dinossauro que viveu há 75 milhões de anos foram encontrados em um campo da província de Rio Negro, mil quilômetros ao sul de Buenos Aires, e correspondem a uma espécie da qual, até o momento, foram encontradas apenas algumas vértebras. Os cientistas que participaram da descoberta disseram que se trata de um plesiossauro, o mesmo tipo de animal que muitas pessoas afirmam ter visto com vida no lago Nahuel Huapí - histórias estas que geraram a lenda do "Nahuelito", similar à do monstro do Lago Ness, na Escócia.