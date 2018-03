Encontrados restos de Steve Fossett Após mais de um ano de busca, foram encontradas ontem partes do corpo do montanhista americano Steve Fossett, além de destroços do avião em que ele estava. Na quarta-feira, equipes de resgate já haviam localizado o brevê e outros objetos do milionário aventureiro, que sofreu um acidente aéreo em 3 de setembro de 2007, numa reserva ecológica em Sierra Nevada, no leste da Califórnia.