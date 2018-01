Encontrados restos mortais de nove mulheres no Canadá A polícia canadense confirmou ter encontrado os restos mortais de mais nove mulheres, aumentando as suspeitas de que um criador de porcos é o responsável pelo pior episódio de assassinatos em série da história do Canadá. As mais recentes descobertas elevam a 31 o número de corpos encontrados pelas autoridades e supostamente vinculados à série de homicídios. De acordo com as autoridades locais, seis das últimas nove vítimas foram identificadas como mulheres que desapareceram da zona leste de Vancouver, uma região afetada pelo tráfico de drogas. Os cadáveres foram encontrados em uma fazenda de propriedade de Robert William Pickton. A polícia não esclareceu se os outros três corpos também foram encontrados na fazenda. Essas mulheres ainda não foram identificadas. Pickton, de 54 anos, já foi indiciado por 15 casos de suspeita de homicídio qualificado, em meio às investigações sobre o desaparecimento de diversas mulheres durante os últimos 20 anos. A expectativa é de que, em breve, ele seja indiciado por mais sete crimes.