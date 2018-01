Encontrados sete soldados americanos desaparecidos Fuzileiros navais dos EUA encontraram sete soldados americanos que haviam sido dados como desaparecidos no caminho entre Bagdá e Tikrit, segundo informou neste domingo o general Tommy Franks. Aparentemente, os soldados estão em bom estado de saúde. Um iraquiano informou os marines, que estavam em uma área próxima a Samarra e avançavam sobre Tikrit, o povoado natal de Saddam Hussein, que em pouco tempo entrariam "em contato com vários americanos", relatou Franks à rede de televisão Fox. "Creio que nossos garotos os recolheram pelo caminho. Sei que se encontram bem e sob nosso controle agora", disse Franks, desta vez para a CNN. Funcionários do Pentágono prometeram buscar outros 12 soldados que foram dados como desaparecidos ou capturados depois do resgate espetacular da soldado Jessica Lynch em 1º de abril, mas não parecia haver pistas sobre eles até o anúncio de Franks. Veja o especial :