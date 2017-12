Encontrados traços de gás mostarda em base dos EUA Investigadores encontraram traços de agente nervoso e gás mostarda em uma base americana no Usbequistão e estão tentando determinar se algum dos milhares de soldados sofreu alguma exposição, informaram neste domingo oficiais dos EUA. Segundo o coronel Roger King, a contaminação na base aérea de Khanabad deve ser proveniente das armas químicas armazenadas lá durante a ex-União Soviética. O Usbequistão tornou-se independente em 1991. As tropas americanas mudaram-se para a base em outubro, para participar da campanha militar no vizinho Afeganistão. Agora há 1 mil soldados, mas já houve 5 mil.