Encontrados três corpos decapitados perto de Bagdá Moradores das redondezas encontraram três corpos decapitados numa estrada ao norte de Bagdá, informam as autoridades. Não havia documentos nos cadáveres, descobertos nas proximidades de Dijel, a cerca de 40 km da capital iraquiana, informa o coronel Adnan Abdul-Rahman, representante do Ministério do Interior. Ele disse que os corpos são de homens e que um tem uma tatuagem com a letra "H". Um militar americano, que pediu para não ser identificado, disse que os mortos parecem ser iraquianos, e que estavam com as mãos amarradas para trás. Embora os terroristas em ação no Iraque comumente decapitem estrangeiros para intimidar seus países de origem, a tática não costuma ser empregada contra cidadãos iraquianos. Um fotógrafo da Associated Press viu os cadáveres, alinhados com as cabeças ao lado, no chão de um posto policial, antes que soldados americanos chegassem para levá-los embora. Segundo ele, as vítimas pareciam jovens.