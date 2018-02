Encontrados três corpos dentro do Kursk Três corpos de marinheiros perfeitamente identificáveis foram encontrados, nesta quinta-feira, dentro do submarino russo Kursk, que afundou no dia 12 de agosto de 2000, com 118 homens a bordo, no Mar de Barents. As águas geladas do mar permitiram que os corpos praticamente não sofressem alterações, disse o procurador-geral Vladimir Ustinov, em entrevista coletiva depois da primeira inspeção feita na embarcação após o seu resgate. "Esperávamos pelo pior", admitiu Ustinov, destacando que a identificação será possível apenas pelos traços físicos das vítimas.