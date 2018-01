Encontrados vestígios da cidade mais antiga do mundo Arqueólogos indianos descobriram construções de aproximadamente 7.500 a.C., indicando a possibilidade de se tratar da mais antiga cidade do mundo. Os vestígios da cidade foram descobertos na costa de Surat, oeste da Índia. Até agora, acredita-se que as primeiras cidades surgiram por volta de 3.500 a.C, no vale de Sumer, onde se encontra atualmente o Iraque. O arqueólogo indiano S.N. Rajguru disse que a cidade pode ter existido na região de Surat há mais de 9.500 anos.