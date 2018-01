Encontrados vestigios de explosivos em destroços de avião O Serviço de Segurança Federal da Rússia informou que foram encontrados vestígios de explosivos nos destroços de um dos dois aviões que caíram simultaneamente no território russo. A declaração foi feita algumas horas após um website, conhecido por divulgar conteúdo de militantes islâmicos, ter distribuído nota onde um grupo chamado "Brigadas Islambouli" assumiu a responsabilidade pelos acidentes. O grupo relaciona a ação à causa separatista na Chechênia. As autoridades russas têm constantemente dito que os separatistas chechenos recebem colaboração de organizações terroristas estrangeiras, incluindo o Al-Qaeda. O grupo que diz ser responsável pelos acidentes não fez referência ao Al-Qaeda, mas um grupo chamado "Brigadas Islambouli do Al-Qaeda" assumiu responsabilidade na semana passada por uma tentativa de assassinato do candidato a primeiro-ministro no Paquistão. O governo russo tem evitado relacionar os acidentes dos aviões a um atentado, mas as causas dos acidentes ainda não foram esclarecidas.