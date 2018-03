Encontrados vivos 2 mineiros presos há 6 dias na Austrália Dois mineiros que estavam presos a quase 1 quilômetro abaixo do solo por quase uma semana foram encontrados vivos neste domingo, 30, no que foi considerado um milagre. A pequena mina de ouro comunitária de Beaconsfield explodiu em cenas de alegria quando se espalhou a notícia de que dois homens ainda estavam vivos e à espera do resgate. O gerente da Mina de Ouro Beaconsfield Matthew Gill disse que os dois mineiros - Todd Russell, de 35 anos, e Brant Webb, de 36, - sobreviveram ao pequeno terremoto que os fechou na minha e matou um de seus colegas.