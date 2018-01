Encontro de Bush e Blair previsto para às 9h, diz agência O encontro do presidente dos EUA, George W. Bush, com o primeiro-ministro britânico, Tony Blair, está previsto para as 9h (de Brasília), de acordo com informações da agência Efe. Na reunião, os chefes de Estado tratarão de assuntos relacionados à situação no Iraque, ao caso dos detidos britânicos na base norte-americana Guantánamo e às tarifas para importações de aço nos EUA. Após essa reunião, Blair e Bush concedem uma entrevista coletiva, às 10h15, no salão do Ministério de Assuntos Exteriores. Após um almoço, Blair e Bush reúnem-se com representantes de distintas entidades envolvidas no atendimento a pessoas com aids. À noite, Bush oferecerá um jantar em homenagem à Rainha Elisabeth II, da Inglaterra, na residência do embaixador norte-americano na elegante zona do Regent´s Park, na capital londrina. O dia de Bush começa com um tour à Westminster Abbey, onde estão enterrados reis, chefes de estado, poetas e militares. No local, o presidente norte-americano encontra membros das famílias dos soldados britânicos mortos no Iraque. Enquanto Bush tenta estreitar sua relação com os britânicos, uma grande marcha está sendo organizada pelo movimento Parem Com a Guerra. A manifestação deve reunir cerca de 100 mil pessoas.