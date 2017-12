Encontro de clérigos é adiado para amanhã O encontro do conselho dos clérigos islâmicos (ulemas), para decidir se Osama bin Laden, suspeito dos atentados em Nova York e Washington, será ou não entregue aos EUA, foi adiado para amanhã, informou a TV estatal do Paquistão, segundo a agência Dow Jones. "O encontro foi adiado por um dia porque os ulemas, vindos de diferentes províncias não conseguiram chegar a tempo a Cabul (capital do Afeganistão)", disse o ministro da Educação do Taleban, Mullah Amir Khan Mutaqqi. Mais cedo, o mulá Hamdullah Nomani, prefeito de Cabul, disse que cerca de 300 ulema já haviam chegado, mas aguardava outros 700. O conselho reúne clérigos de todo o país e é convocado sempre que o governo Taleban precisa de ajuda para tomar decisões importantes.