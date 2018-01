Encontro de Sharon com palestinos pode levar ao cessar-fogo O primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, se encontrará com líderes palestinos no domingo com a intenção de declarar um cessar-fogo no Oriente Médio, informou o gabinete de Sharon na noite (hora local) deste sábado. O anúncio foi divulgado depois de o enviado dos EUA, ex-general Anthony Zini, manter encontros em separado com o premier israelense e o líder palestino Yasser Arafat. Após a reunião, Zinni pretende anunciar que israelenses e palestinos começarão a aplicar o Plano Tennet, embora durante o anúncio não tenha ficado claro se ele seria posto em prática da forma original ou com algumas mudanças que possam ter sido discutidas nos últimos contatos do enviado com os líderes envolvidos. Os palestinos, porém, ainda não confirmaram o anúncio de Ariel Sharon e não disseram se uma delegação da OLP participará da reunião.