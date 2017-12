Encontro diplomático não muda atitude de Israel O exército de Israel prosseguiu neste domingo com suas operações de busca a supostos terroristas em várias cidades palestinas. Segundo fontes oficiais israelenses, entre as "centenas" de palestinos detidos estão 50 extremistas procurados. As forças israelenses mantêm o controle das cidades de Kalkilia, Belém e do assentamento de Tulkarem. Enquanto isso, o representante de Política Exterior da União Européia, Javier Solana, se encontra com o ministro de Assuntos Exteriores de Israel, Simon Peres e com o titular de Defesa, Benjamin Ben-Eliezer. Na reunião deste domingo Solana vai pedir aos israelenses que façam determinadas concessões, como condição para que seja realizada uma conferência internacional de paz para o Oriente até o final do ano.