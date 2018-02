Encontro em Londres discute como derrubar Saddam Cerca de 200 pessoas, na grande maioria ex-oficiais do Exército iraquiano e grupos civis de oposição, iniciaram uma reunião de três dias em Londres para discutir esforços para derrubar o presidente do Iraque, Saddam Hussein, e estabelecer um regime democrático no país. Eles vão elaborar também um esboço para uma administração provisória após a queda de Saddam. O encontro é promovido por organizações oposicionistas independentes e não tem ajuda financeira nem operacional do Congresso Nacional Iraquiano, uma confederação de grupos apoiada pelo governo americano, que em 1997 lhe concedeu US$ 97 milhões para treinamento militar e equipamento. Mas membros dessa entidade estarão presentes. "Estamos buscando a unificação das ações dos oficiais militares no exílio com outros que estão no Iraque, para apoiar a oposição e os esforços para remover a ditadura e estabelecer um regime democrático", disse o co-fundador do grupo Coalizão Nacional Iraquiana, Alberto Yeda, frisando que a meta é permitir o convívio pacífico no país de todos os grupos étnicos ou religosos - cristãos, muçulmanos, curdos, turcomenos, assírios, etc. Na sessão de hoje à noite os dissidentes exilados iriam enfocar a reestruturação do Exército na era pós-Saddam e o seu papel na manutenção da democracia. Os diários britânicos ?The Daily Telegraph? e ?The Times? deram destaque hoje aos planos dos setores de espionagem dos EUA e Grã-Bretanha para desestabilizar o regime iraquiano. Um alto funcionário da administração George W. Bush revelou ao Telegraph que agentes da CIA (Agência Central de Inteligência) e do serviço secreto britânico já estão em território iraquiano para fomentar a rebelião entre grupos de oposição e potenciais traidores de Saddam. Ele admitiu que dificilmente a operação terá êxito sem uma intervenção militar. Já ?The Times? informou que o governo britânico estaria estudando um plano de ação para uma invasão do Iraque pelas tropas americanas no início de 2003. A Grã-Bretanha destacaria suas tropas especiais para sabotar as instalações químicas iraquianas usadas para a produção de armas de destruição em massa. O Exército britânico preparará uma nova geração de soldados - ainda segundo o Times - para "ações de choque" em apoio aos corpos especiais de elite do país e aos fuzileiros navais americanos. Os EUA e aliados acusam o regime de Saddam de estocar armas de destruição em massa e apoiar grupos terroristas. O Conselho de Segurança da ONU estabelece como condição para o levantamento das sanções impostas ao país após a invasão do Kuwait, em 1990, a permissão para que inspetores internacionais de armas possam verificar o arsenal iraquiano. Na última rodada de negociações entre representantes da ONU e do Iraque, na semana passada, as duas partes não chegaram a um acordo para a retomada das inspeções.