Encontro entre EUA e Coréia do Norte termina sem acordo Estados Unidos, Coréia do Norte e China terminaram sem acordo, na manhã desta sexta-feira, em Pequim, a primeira reunião para discutir a crise nuclear iniciada em outubro do ano passado depois que os norte-coreanos admitiram a reativação do seu programa nuclear. Segundo o ministro das Relações Exteriores chinês, Li Zhaoxing, os dois países se comprometeram a manter as negociações através dos canais diplomáticos. ?Cada parte demostrou sua vontade de encontrar soluções pacíficas. O uso da força não foi citado?. Em princípio estavam previstos três dias de negociações, mas o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, decretou o fim do encontro após, segundo Powell, as ameaças da Coréia do Norte. Com isso, nesta sexta, cada país se reuniu separadamente com o ministro chinês. Ontem, os EUA disseram que o governo norte-coreano havia admitido possuir armas nucleares.