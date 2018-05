Encontro sela relação bilateral entre Itália e Argentina

O anúncio foi feito após uma reunião em Roma entre o chanceler italiano Franco Frattini e o ministro de Relações Exteriores da Argentina, Hector Timerman. Os dois confirmaram que no primeiro trimestre de 2011 será realizada em Buenos Aires a segunda reunião da Comissão Econômica Bilateral, para tratar de temas de economia, ciência, cultura e defesa.

Fontes diplomáticas também afirmam que houve progresso sobre o tema dos títulos argentinos em moratória. Segundo essas mesmas pessoas, mais de 70% dos pequenos investidores italianos aceitaram a oferta de troca reaberta pelo governo argentino em 2010.

Os ministros também discutiram temas multilaterais como a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), os acordos e perspectivas do G-20 (grupo das 20 economias mais industrializadas) e os processos bilaterais entre a União Europeia (UE) e o Mercosul. As informações são da Associated Press.