Encontro tenta reparar relações entre Londres e Paris O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, e o presidente francês, Jacques Chirac, se reencontraram em Touquet, cidade do norte da França, chique e tradicionalmente freqüentada por cavalheiros ingleses. Será preciso muita habilidade e muitas doses de detergente para lavar toda a roupa suja que separa os dois países há algumas semanas. O primeiro racha aconteceu há alguns meses, quando Blair reclamou da política agrícola francesa. Em seguida, as coisas se agravaram. Tony Blair grudou como uma sombra em seu amigo Bush. Ele apoiou a guerra contra o Iraque, ainda que a grande maioria dos ingleses fosse contra. Um pouco mais tarde, foi a vez de o francês cometer um ato de indelicadeza. Chirac e o alemão Schroder se aliaram como se fossem da mesma turma. Pretendiam retomar a idéia da "máquina franco-alemã", que passou anos no estaleiro. O inglês Blair não gostou. O velho espectro da Europa submissa à dominação da dupla franco-alemã reapareceu em Londres e, por contaminação, em todos os membros da União Européia, principalmente nos mais recentes do Leste europeu. Blair contra-atacou. Com sete outros europeus, entre os quais a Polônia e a República Checa, publicou uma declaração sobre a questão da guerra contra o Iraque em que se distanciava claramente da França e se solidarizava com os americanos. Esse texto fulminou as grandes estratégias de Berlim e Paris. Franceses e alemães estão isolados, humilhados. Além disso, a União Européia recebeu um Exocet nas suas partes vivas. No momento em que uma questão diplomática se coloca (a guerra ou a paz), a UE se divide em duas. E como Blair deu seu golpe com o poderoso apoio de Bush, todo mundo concluiu que Washington começou a realizar seu sonho: forjar a Europa unida com o fogo da solidariedade atlântica. Fazer da UE uma sucursal da Otan. Esse era o estado de coisas até a manhã do reencontro entre Blair e Chirac, em que o objetivo é aparar as arestas, retomar a aparente unidade entre Londres e Paris, harmonizar as posições dos dois países com relação ao Iraque, de esboçar uma política de defesa comum entre a França e a Inglaterra, impulsionando a colaboração de Paris e Londres em matéria de marinha de guerra. Até o momento, coube a uma empresa francesa, a Alcatel, a tarefa de equipar o novo porta-aviões inglês. Entretanto, há também a vontade de estabelecer uma colaboração regular entre os porta-aviões dos dois países. Um programa bonito. Saberemos rápido quando a fissura na aliança cordial entre Paris e Londres começar a ser reparada.