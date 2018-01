Encontros multilaterais sobre crise nuclear começam em agosto O primeiro encontro para discutir a crise nuclear na Coréia do Norte acontecerá entre os dias 27 a 29 de agosto em Pequim, na China, informou nesta terça-feira as agências de notícias do Japão. As conversações multilaterais contarão com a presença da Coréia do Norte, Estados Unidos, Coréia do Sul, China, Rússia e Japão. As agências noticiaram ainda que Japão, Coréia do Sul e Estados Unidos não enviarão membros do alto escalão neste primeiro encontro. Após vários meses de tensão, iniciada em outubro do ano passado, o governo norte-coreano aceitou iniciar conversações multilaterais sobre a crise gerada pela reativação de seu programa nuclear. Até então, os norte-coreanos só aceitavam tratar da questão com os Estados Unidos.