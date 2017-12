Endeavour finalmente pousa na Califórnia O ônibus espacial Endeavour aterrissou nesta quarta-feira, trazendo a bordo os três tripulantes que passaram os últimos seis meses na estação espacial internacional Alpha, estabalecendo um recorde. As condições meteorológicas adversas na Flórida obrigaram os controladores de vôo a cancelar quatro tentativas de aterrissagem desde a última segunda-feira e utilizar a base aérea no extremo sudoeste dos Estados Unidos. "Obrigado pela paciência. Estamos felizes por voltar ao planeta Terra", disse o astronauta Daniel Bursch ao controle de missão após a aterrissagem. Bursch e seus colegas Carl Walz e Yuri Onufrienko passaram seis meses e meio a bordo da estação orbital, durante os quais deram 3.100 voltas ao redor da Terra e percorreram um total de 130 milhões de quilômetros. O encontro dos tripulantes com suas famílias vai demorar um pouco mais, já que seus parentes os aguardavam na Flórida.