Endeavour parte para levar braço mecânico à ISS O ônibus espacial Endeavour entrou em órbita nesta quinta-feira com sete astronautas enviados com a missão de instalar um pesado braço mecânico de US$ 1 bilhão na estação espacial internacional Alpha. A Endeavour partiu exatamente no horário previsto, 14h40 locais (15h40 em Brasília). "Boa sorte e divirtam-se com a estação espacial internacional", disse aos astronautas o diretor de lançamento da Nasa, Mike Leinbach. O dia estava excelente para o vôo, mas não apenas por causa do bom tempo. Hoje é a data do 30º aniversário do lançamento da primeira estação espacial da história. Em 19 de abril de 1971, a União Soviética enviou ao espaço a Salyut 1. A diferença entre aquela época e hoje é impressionante, dada a composição da tripulação da Endeavour. Os astronautas são originários de quatro países e compõem a tripulação de maior diversidade internacional da história. "Ciao, Itália!", gritou o astronauta italiano Umberto Guidoni quando se dirigia à nave. A tripulação também é representada por Canadá, Estados Unidos e Rússia.