Energia elétrica falha nos EUA e Canadá Uma queda de energia atingiu a área da cidade de Nova York, a região de Detroit e importantes cidades do Canadá. Não se sabe se há alguma relação entre os blecautes. ?Não temos idéia da extensão disso?, informa o Escritório de Gerenciamento de Emergências. O escritório da Associated Press em Nova York informa que está fora do ar. Ainda em Nova York, o blecaute afeta o metrô, elevadores e aeroportos, incluindo o John F. Kennedy e o LaGuardia. Milhares de pessoas saíram às ruas. Em Toronto e Ontário, no Canadá, trabalhadores deixaram seus postos depois que o blecaute de instalou, pouco depois das 16h00, hora local (17h00, horário de Brasília). Nos EUA, a falta de energia foi reportada, além de Nova York e Detroit, em Cleveland, cidades do Estado de Vermont, Boston, Connecticut e no norte de New Jersey.