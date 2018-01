Energia elétrica volta ao nordeste dos Estados Unidos As lâmpadas voltaram a brilhar no nordeste dos Estados Unidos dois dias depois do pior blecaute de sua história. Apesar de algumas regiões como Cleveland, Ohio e Michigan ainda apresentarem eventuais quedas de energia e problemas de baixa pressão d?água, o metrô voltou a funcionar em Nova York à meia-noite, após 32 horas de paralisação. O governador de Michigan afirmou que a eletricidade já foi restaurada quase completamente, mas pediu a colaboração da população para conservá-la: ?ainda não estamos totalmente imunes. Se as pessoas não economizarem, teremos novos blecautes?. Ainda não se sabe a causa da queda de energia, que começou no meio-oeste americano e se espalhou rapidamente por outros oito Estados, além do sul do Canadá. Na última sexta-feira, os dois países formaram uma força tarefa conjunta para investigar as causas do acontecimento e impedir que blecautes dessa magnitude ocorram novamente.