Energia voltará ao normal até o fim do dia, diz prefeito de NY O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, afirmou esta manhã que o fornecimento de energia elétrica deve estar normalizado até o final do dia. Em entrevista coletiva, Bloomberg informou que houve uma morte na maior cidade dos Estados Unidos devido ao blecaute. Ainda segundo o prefeito, as equipes essenciais da prefeitura vão trabalhar normalmente hoje. As informações são da Dow Jones. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Este é mais um de uma longa série de blecautes Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte Em meio ao blecaute, prefeito pede cuidado com o calor Nosso repórter conta como estão as ruas de Nova York Quatro reatores nucleares fechados pelo blecaute nos EUA Blecaute faz Nova York lembrar 11 de setembro Raio foi a causa do blecaute, dizem autoridades