Enfermeira contaminada pelo ebola se cura na Espanha

Segundo o porta-voz do hospital Carlos III, Jose Ramon Arribas, o último exame de sangue realizado por Teresa indica que o sistema imune dela eliminou completamente o vírus. A enfermeira de 44 anos foi diagnosticada com Ebola no dia 6 de outubro e foi internada no centro de saúde, onde sua luta pela vida começou.

Os médicos afirmaram que ela mostrou sinais de recuperação na última semana e teve seu primeiro resultado negativo no domingo. Romero recebeu uma transfusão de plasma de um paciente que sobreviveu à doença, mas as autoridades de saúde não forneceram outros detalhes sobre o tratamento.

Teresa foi a primeira pessoa a contrair o vírus fora do oeste da África nesta epidemia, enquanto cuidava de um padre espanhol que foi contaminado no continente e retornou a Madri para receber tratamento. Fonte: Associated Press.