Enfermeira dos EUA desafia quarentena e sai de casa

Autoridades do Maine, contudo, chegaram a forçá-la a viver em quarentena por uma semana, até que Kaci denunciou sua condição e o caso ganhou repercussão nacional. Desde então, ela voltou para a casa que divide com o namorado para terminar o período de isolamento, previsto até o dia 10 de novembro.

No passeio de bicicleta, Kaci foi acompanhada por policiais, que não puderam forçá-la a retornar para casa. Autoridades pretendiam ir à Justiça para tentar mantê-la em isolamento, mas pode ser difícil que um juiz aceite a condição, contrariando as orientações de entidades médicas internacionais e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos EUA.

Na primeira vez em que quebrou a quarentena voluntária, Kaci falou a repórteres e chegou a apertar a mão de uma pessoa. "Eu não estou disposta a ficar aqui e deixar meus direitos civis serem desrespeitados por algo que não é baseado na ciência", afirmou.

"Há muita desinformação sobre como o Ebola é transmitido e eu posso entender porque algumas pessoas estão assustadas", disse o advogado de Kaci, Normal Siegel. "Mas o medo não é baseado em fatos médicos".

O vírus ebola só é transmitido quando um paciente passa a apresentar sintomas e somente se outra pessoa entrar em contato com seus fluidos corporais. O CDC define que funcionários de saúde devem ser monitorados duas vezes ao dia, mas alguns Estados do país estão indo muito além da recomendação na prevenção da doença. Fonte: Associated Press.