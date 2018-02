Enfermeira é acusada de matar 38 pacientes 'chatos' na Itália

ROMA - A enfermeira italiana Daniela Poggiali, de 42 anos, foi detida na terça-feira, 14, acusada de ter matado ao menos 38 pessoas por que elas eram "irritantes".

Segundo a agência Ansa, a Polícia de Ravenna, no nordeste da Itália, disse suspeitar que ela não gostava de tratar pacientes que precisavam de cuidado extra ou que tinham parentes intrometidos. A enfermeira, no entanto, nega as acusações e diz estar sendo vítima de um complô.

O caso chamou a atenção da Polícia após a morte de uma senhora de 78 anos, em 8 de abril. A idosa deu entrada no hospital com ferimentos leves e morreu subitamente. Investigações apontaram que ela sofreu uma parada cardíaca após receber altas doses de potássio no sangue.