Enfermeira lista 20 médicos como potenciais pais de seu filho Um escandalo sexual abalou um hospital em Sarajevo depois que uma enfermeira entregou ao diretor da instituição de saúde uma lista com os nomes de 20 médicos, citando-os como potenciais pais de seu filho, segundo reportagem de uma revista local nesta sexta-feira. A enfermeira, identificada somente como Merima F., deu à luz um menino saudável no mês passado. Ela pediu à direção do Hospital Kosevo que realizasse exames de paternidade para identificar o pai da criança, informou a revista Slobodna Bosna. "Os rumores existem, mas aqui no hospital o que se diz é que a lista contém 15 nomes, e não 20. Entretanto, não temos nenhuma informação oficial e estamos investigando o caso", disse Biljana Andric, porta-voz do hospital, em conversa com a Associated Press. Andric confirmou que uma enfermeira de nome Merima trabalha no hospital e que recentemente teve um filho, mas recusou-se a entrar em detalhes. De acordo com Slobodna Bosna, a lista de Merima é "impressionante" e inclui alguns dos médicos mais destacados de Sarajevo. A revista publicou que Merima explica sua promiscuidade com a alegação de que "todos os pais potenciais haviam prometido solucionar seus problemas financeiros".