Enfraquecida, Merkel busca parceiros para governar a Alemanha

BERLIM - A chanceler alemã, Angela Merkel, começou nesta quarta-feira, 18, as negociações para tentar formar seu quarto governo, uma tarefa que se anuncia particularmente árdua, ainda que seu partido tenha manifestado confiança após as primeiras conversas.

Enfraquecida por resultados decepcionantes nas eleições de 24 de setembro, a chanceler não tem outra escolha a não ser tentar se entender com os liberais do FDP e com os Verdes para formar um inédito arranjo de governo.

Seu partido, a União Democrata-Cristã (CDU), e seu aliado bávaro, a União Social-Cristã (CSU), abriram os trabalhos com o Partido Democrático Liberal (FDP), antes do encontro com os ecologistas. Na sexta-feira, todos se reúnem na mesma mesa.

Referindo-se a uma "primeira troca muito construtiva" com a sigla liberal, durante a qual "conversaram de temas importantes", o secretário-geral da CDU, Peter Tauber, garante ter tido "uma boa impressão".

O aliado bávaro, que se ajustou à direita, mostrou-se ainda mais animado, avaliando que "um grande passo" pode ser alcançado antes do fim de semana, declarou o secretário-geral da CSU, Andreas Scheuer. Ele admitiu, porém, que as negociações com os Verdes - no lado oposto do espectro político - serão "uma parte bem mais difícil".

A FDP lembrou que essa eventual aliança é "antinatural". "É como numa busca: você sabe o que procura, mas não sabe o que vai encontrar", filosofou sua secretária-geral, Nicola Beer.

Dificuldades

Antes de tudo, essas primeiras rodadas têm como objetivo "sentir o clima" e estabelecer prioridades. As negociações sobre o conteúdo devem ir, na verdade, até o fim do ano pelo menos.

Na ponta do lápis, apenas essa aliança improvável é possível para formar uma coalizão majoritária para a Câmara dos Deputados, após a decisão dos social-democratas de debandarem para a oposição.

Desde as legislativas, vencidas com o pior resultado para a sigla desde 1949, Merkel parece enfrentar uma equação impossível de resolver.

Não são poucos os temas que causam divisão na possível coalizão de Merkel. Desde a imigração até a reforma da União Europeia (UE), passando pela transição energética, e até as pelas políticas fiscal e externa que o novo governo terá de adotar, nenhum destes temas parece unir todos estes partidos.

Para piorar, o candidato de Merkel foi derrotado domingo na votação regional na Baixa Saxônia, onde até dois meses atrás era amplo favorito. Esta derrota voltou a dar voz para setores da direita na CDU-CSU, que defendem a adoção de posicionamentos conservadores radicais para recuperar os eleitores que têm optado pela Alternativa para a Alemanha (AfD, em alemão), partido de extrema direita.

Apesar disso, a chanceler alemã afirmou no começo desta semana que iria "com muita confiança para os diálogos (com os partidos)" e garantiu que não estava em uma posição de fragilidade. Ela reconheceu, no entanto, que esses primeiros contatos devem "durar semanas" e, apenas se forem efetivos, deverá começar, de fato, a delinear a composição de um futuro governo e seu programa.

'Início do fim'

Na melhor das hipóteses, portanto, a Alemanha terá um novo governo por volta do Natal. Na pior, em caso de fracasso dessas negociações, eleições antecipadas serão convocadas pela primeira vez em um país onde a cultura do acordo político reina desde 1945.

Esta semana, o líder dos liberais, Christian Lindner, reivindicou o cobiçado Ministério das Finanças, após a saída do conservador Wolfgang Schäuble.

Para a imprensa alemã, a dificuldade de formar um governo e o enfraquecimento de Angela Merkel nas próprias fileiras prenunciam o início do fim após 12 anos no poder.

"É um fenômeno estranho que a Alemanha vive. Negocia-se uma coalizão que nenhum dos partidos envolvidos quer realmente e no momento em que a influência da chefe de governo esmaece, e seu poder desmorona", avalia a influente revista "Der Spiegel" em sua edição online.

A oposição se prepara. "Merkel foi duramente atingida (...) é um clima de fim de uma era", mira Carsten Schneider, uma liderança social-democrata. / AFP