Enfrentamento entre Fatah e Hamas deixa quatro feridos Pelo menos quatro integrantes da facção Fatah ficaram feridos nesta terça-feira após uma ação de membros do movimento nacionalista Hamas, que tentaram reprimir uma manifestação no sudeste da Cidade de Gaza. Os integrantes do Fatah protestavam contra a morte de quatro crianças, assassinadas nesta segunda-feira a caminho da escola. Entre as vítimas, estavam três filhos de um alto comandante da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A polícia palestina também prendeu nesta terça-feira seis suspeitos de terem participado do ataque que resultou na morte das crianças. De acordo com fontes policias, o veículo utilizado na ocasião também foi apreendido. Até o momento, nenhuma facção responsabilizou-se pelo atentado. Segundo fontes médicas, os quatro feridos na ação desta terça-feira estão se recuperando bem e apresentam ferimentos "moderados". O número de feridos entre os efetivos do Hamas não foi anunciado. Até as primeiras horas desta manhã, a situação na Faixa de Gaza era de relativa calma. O único incidente registrado foi a explosão de uma bomba diante de um cyber café, causando apenas danos materiais. O presidente da ANP, Mahmoud Abbas, havia ordenado que as forças de segurança reforçassem a vigilância na região. O porta-voz do Fatah, Yamal Nazal, declarou à televisão palestina que "alguém quer instalar em Gaza um regime como o dos talebans", em alusão aos milicianos islâmicos.