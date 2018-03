Enfrentamentos com rebeldes deixam 8 mortos nas Filipinas Uma série de enfrentamentos armados entre guerrilheiros e tropas do Exército em duas províncias filipinas deixou um saldo de oito mortos, informaram hoje fontes militares. Cinco rebeldes do Novo Exército do Povo e dois soldados morreram ontem durante um combate de duas horas, no qual cerca de 70 rebeldes tomaram parte. O combate aconteceu perto da cidade de Baganga, na província de Davao Oriental (sul). Na província central de Leyte, um pelotão do Exército matou na quarta-feira um comandante comunista do alto escalão, durante um breve tiroteio, informou o Exército. O governo da presidenta Gloria Macapagal adotou uma estratégia de conversações e combates diante da rebelião marxista iniciada há 34 anos. Os militares lançaram ofensivas para conter os ataques dos rebeldes, e os negociadores do governo trabalham para retomar as conversações de paz.